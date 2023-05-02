Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву телеграмму с поздравлениями по случаю успешного проведения конституционного референдума.

«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума. Итоги общенародного голосования подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития», – приводится ее текст на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать наращиванию отношений стратегического партнерства между Москвой и Ташкентом.

Как писал сайт KP.RU, референдум по конституции в Узбекистане прошел в воскресенье, 30 апреля. Его признали состоявшимся. Гражданам страны в ходе референдума нужно было ответить только на один вопрос: принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан».