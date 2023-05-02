Лукашенко сообщил об участившихся случаях проникновения диверсантов в Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности и мерах по охране государственной границы заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов в республику.

«Было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», - приводит БЕЛТА слова белорусского лидера, который отметил, что обстановка вокруг страны остается сложной.

Отмечается, что около границ Белоруссии наращивается военный потенциал Североатлантического альянса, а также совершаются провокации. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель отметил, что, согласно данным разведки, а также подразделений, прогнозируется серьезное обострение оперативной обстановки.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о готовности Запада вторгнуться в Белоруссию для уничтожения республики.