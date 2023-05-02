Вице-премьер Польши обвинил «половину Европы» в желании наладить отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Польши Петр Глиньский обвинил оппозицию и «половину Европы» в намерении наладить отношения с Москвой, а также «как можно скорее» прекратить украинский конфликт.

«У наших политических конкурентов просто нет другого пути … Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела», — заявил замглавы польского правительства в интервью изданию Kurier Lubelski.

Тем временем, по его словам, во многих европейских странах Европы также наблюдаются намерения восстановить отношения с Москвой. «Половина Европы такая и ждет», — заявил он.

Глиньский задался также вопросом зачем бывший глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши и нынешний лидер польской оппозиции Дональд Туск вернулся в республику. По его мнению, это произошло для восстановления «Северного потока».

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что в конфликте между Москвой и Киевом польское руководство преследует свои интересы.