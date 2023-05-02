В Армении заявили о договоренности провести встречу с МИД Азербайджана в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведет встречу в главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, есть предварительная договоренность, заявил представитель правящей фракции армянского парламента «Гражданский договор» Арман Егоян.

«Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Москве», – сказал парламентарий в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, в конце 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что трехсторонняя встреча глава МИД РФ, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, и Москва готова ее принять. По словам дипломата, Армения не использовала каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Россию об отказе от участия в трехсторонней встрече, которая должна была пройти 23 декабря. Он подчеркнул, что такое поведение Еревана вызывает вопросы.

Напомним, Ереван отказался принимать участие во встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.