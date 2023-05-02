Читатели Daily Express говорят о капитуляции Киева из-за проблем ВСУ в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Daily Express бурно комментируют слова солдата ВСУ в Артемовске о том, что украинцам не хватает боеприпасов.

Некоторые пользователи отметили, что недостаточное количество боеприпасов говорит об ослаблении западной поддержки, без которой Киев не переживет потерю Артёмовска.

"Украина испытывает не только нехватку вооружения, но и нехватку живой силы. Лучше им принять поражение, пока потеря Артёмовска не потрясла всю страну", - писал SP5.

Также пользователи писали, что при таком раскладе Украина будет вынуждена капитулировать.

"На данный момент, это лишь вопрос времени, когда Киеву придется капитулировать", - отметил Pete1951.

Между тем, критике подвергся президент Чехии Петр Павел. В Twitter пользователи раскритиковали чешского президента, написавшего на технике для поставки ВСУ требование к России "уйти с Украины".