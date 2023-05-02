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НовостиПолитика2 мая 2023 9:33

Reuters: переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон назначены на 3 мая 2023 года

Переговоры пройдут при участии всех сторон
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Reuters: переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон назначены на 3 мая 2023 года

Reuters: переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон назначены на 3 мая 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по продуктовой сделке при участии всех сторон были назначены на среду, 3 мая. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на украинский источник.

«Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду», - сказано в заявлении агентства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по продлению зерновой сделки.

Напомним, зерновая сделка была продлена на 60 дней в марте этого года, когда был подтвержден ее пакетный характер. Как заявил тогда заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок на мировые рынки российской сельхозпродукции, а в Кремле продление договора назвали жестом доброй воли.