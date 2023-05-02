Bloomberg: спикер конгресса Маккарти резко ответил журналисту из России Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти резко ответил российскому журналисту в ходе официального визита в Израиль. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В статье говорится, что российский журналист, представляющий одно из информационных агентств, поинтересовался у спикера, планируют ли Соединенные Штаты сокращать пакеты военной помощи Украине.

На вопрос политик ответил довольно резко:

"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Мы продолжим поддержку", - ответил Маккарти.

Между тем, Соединенные Штаты находятся на грани дефолта. Министерство финансов США предупредило о дефолте 1 июня 2023 года. Так, министр финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.