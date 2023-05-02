Медведев высмеял предложение учредить на Украине «орден Степана Бандеры»

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял идею учредить на Украине орден имени Степана Бандеры.

«Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры», - отметил политик в Telegram-канале, призвав не «мелочиться», а «учреждать сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо», назвав для примера «орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити».

Медведев также саркастично предложил немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам учредить орден Бенито Муссолини. «Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи», - добавил он.

Кроме того, политик предложил Украине учредить и орден «Володимира Зеленьского».

Напомним, ранее в Израиле заявили, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине.