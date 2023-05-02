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НовостиПолитика2 мая 2023 9:53

Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста

Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста из-за захвата российской школы в Варшаве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста

Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста

Фото: pixabay.com

Посольство России в Варшаве передало в Министерство иностранных дел Польши ноту протеста в связи с захватом здания российской школы в польской столице. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в российском дипломатическом представительстве.

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», - приводит ТАСС заявление, сделанное в российском диппредставительстве.

Напомним, в минувшую субботу, 29 апреля, к зданию школы при посольстве России в Варшаве пришли представители местной мэрии в сопровождении правоохранителей, после чего в присутствии российских дипломатов взломали калитку, заблокировав учебное заведение

Как писал сайт KP.TU, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что реакция Москвы на такие действие будет жесткой, оценив захват школы, как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также посягательство на дипломатическую недвижимость в Польше.