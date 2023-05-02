Мужчина упал в Останкинской башне в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Останкинской башне упал человек. Изначально в соцсетях появились сообщения о якобы упавшем человеке с высотки, однако источник KP.RU рассказал, что событие сильно преувеличили: на самом деле главный инженер одной из компаний неудачно перешагнул через ограждение внутри здания.

Пострадавшим оказался сотрудник Останкинской башни. Он упал с высоты собственного роста внутри здания, когда перешагивал через ограждение. У мужчины диагностировали перелом правой голени.

Ранее KP.RU писал, что на строящемся объекте в Москве с высоты упал 20-летний рабочий. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Правоохранительные органы выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение требований безопасности на объекте руководством компании, в которой трудился погибший.