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НовостиПолитика2 мая 2023 10:00

Шойгу озвучил потери ВСУ за апрель 2023 года

Шойгу сообщил, что потери ВСУ за апрель 2023 года превысили 15 тысяч человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: REUTERS

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за апрель текущего года составили более 15 тысяч человек. Такое заявление во вторник, 2 мая, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании.

Глава российского военного ведомства сообщил, что за этот период Вооруженные силы (ВС) России уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков, а также других бронированных машин украинской армии.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», - заявил министр, подчеркнув, что российские войска «ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения».

Напомним, ранее Шойгу заявил, что украинские войска в феврале текущего года потеряли свыше 11 тысяч человек, отметив, что потери ВСУ в феврале по сравнению с предыдущем месяцем выросли на 40%.