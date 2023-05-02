Шойгу озвучил потери ВСУ за апрель 2023 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за апрель текущего года составили более 15 тысяч человек. Такое заявление во вторник, 2 мая, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании.

Глава российского военного ведомства сообщил, что за этот период Вооруженные силы (ВС) России уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков, а также других бронированных машин украинской армии.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», - заявил министр, подчеркнув, что российские войска «ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения».

Напомним, ранее Шойгу заявил, что украинские войска в феврале текущего года потеряли свыше 11 тысяч человек, отметив, что потери ВСУ в феврале по сравнению с предыдущем месяцем выросли на 40%.