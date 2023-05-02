Посол Украины в Лондоне Пристайко: тема спецоперации уходит с первых полос мировых СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что тема конфликта на Украине постепенно начинает уходить с первых полос ведущих в мире СМИ. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

"На данный момент, очевидно, что новизна ситуации на Украине угасает. Пока поддержка все еще есть, но мы уже не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, поскольку в мире случается много других трагедий. Мы понимаем, как это работает. Это реальность", - отметил Пристайко.

Напомним, в апреле украинский посол Вадим Пристайко заявил, что Россия в ходе проведения специальной военной операции добилась определенных успехов.

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме рассказывает об актуальных новостях военной спецоперации