В Великобритании зарегистрирован рекордный годовой рост цен на еду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле текущего года достигли рекордных показателей в 15,7%. Об этом сообщили в аналитической компании NielsenlQ.

«Эффект домино от увеличения расходов на производство и упаковку привел к повышению цен на готовые обеды, а стоимость кофе выросла на фоне сократившихся поставок от главных его импортеров и роста цен на его зерна», - заявила в интервью телеканалу Sky News генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон.

Согласно данным NielsenlQ, в апреле 2023 года стоимость продуктов питания и неалкогольных напитков увеличилась на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что такие изменения происходят на фоне сильнейшей инфляции в продовольственном сегменте товаров за 45 лет. Уточняется, что сильнее всего выросли цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а также консервированные товары (12,9%).

«Так как пик инфляции еще не пройден и продажи во многих секторах продолжают падать, рассчитать величину потребительской уверенности достаточно сложно», - предупредил глава отдела аналитики розничной торговли и бизнеса NielsenlQ Майк Уоткинс.

Напомним, в ноябре прошлого года заявили, что годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1981 года. Рост цен ускорился до 11,1%.