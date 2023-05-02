Модельер Валентин Юдашкин всего на два дня пережил своего наставника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет скончался Валентин Юдашкин. Знаменитый российский модельер всего на два дня пережил своего учителя Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля.

Юдашкина часто называли учеником Зайцева. Первый сам неоднократно вспоминал, как пришел на пятом курсе в «Дом моды» Зайцева и прошел там «школу жизни».

«Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Была совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии. Я мог наблюдать, как он творил искусство и историю, это дорогого стоит», - написал у себя в соцсетях Юдашкин два дня назад, выражая соболезнования по поводу кончины Зайцева.

Напомним, о кончине Юдашкина стало известно во вторник, 2 мая. В 2016 году у известного модельера диагностировали рак, после чего он перенес несколько операций. Сообщалось, что онкология и стала причиной смерти кутюрье.

Как ранее писал сайт KP.RU, наставник Юдашкина Зайцев умер двумя днями ранее – 30 апреля. Он скончался на 86-ом году жизни после продолжительной тяжелой болезни.