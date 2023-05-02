Крупный производитель оборудования для металлургии Danieli уходит из России. Фото: www.danieli.com

Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group заявил о планах покинуть российский рынок, сообщив, что изучает вопрос продажи активов в России.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», - приводит РИА Новости заявление представителя руководства компании.

Как сообщили в итальянской компании, Danieli не способен поставлять оборудование в Россию из-за серьезных ограничительных мер в таможенных вопросах. Отмечается, что продукции необходима транспортировка на большегрузных автомобилях и на судах, после чего нужна сборка металлургического оборудования на месте.

«Правила стали такими строгими, что поставки невозможны», - заявил представитель компании, отметив, что трудности испытывает и представительство компании в России Danieli Volga.

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