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НовостиПолитика2 мая 2023 11:16

Шойгу: в России начали серийное производство новейших типов вооружения

Корпорация КТРВ смогла выйти на производство в сжатые сроки
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шойгу: в России начали серийное производство новейших типов вооружения

Шойгу: в России начали серийное производство новейших типов вооружения

Фото: REUTERS

В России началось серийное производство множества новейших типов вооружения. В сжатые сроки работы это удалось сделать корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ во вторник, 2 мая.

По словам Шойгу, предприятие поставляет в зону СВО множество нового авиационного и морского вооружения, из них некоторые объекты не имеют аналогов.

"По некоторым новейшим типам вооружения корпорация вышла на серийное производство. Все произошло в сжатые сроки, все этапы разработки были завершены", - отметил Шойгу.

Тем временем, российский министр обороны Сергей Шойгу назвал число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за апрель текущего года. В общей сложности потери составили более 15 тысяч человек.