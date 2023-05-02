В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фракция ЛДПР в Государственной думе во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла проект закона о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах. Документ доступен в думской базе данных.

Проект вносит поправки в закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Отмечается, что законопроект распространяется на лиц, которые замещают или занимают государственные должности России или российских субъектов.

В записке к законопроекту отмечается, что на данный момент введение таких ограничений «стало актуально как никогда». «Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжает только усиливаться», - сказано в записке.

Напомним, ранее было анонсировано введение запрета на торговлю акциями «недружественных» компаний ОПК.