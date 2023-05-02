Путин наградил дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Гергиева Валерия Абисаловича», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, во вторник, 2 мая, художественный руководитель директор Мариинского театра отмечает юбилей – ему исполнилось 70 лет.

Валерий Гергиев в 1972 году окончил училище искусств (сегодня Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева) по классу фортепиано, в 1977 году – Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1988 году он был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996 году стал его художественным руководителем. Дирижер является народным артистом России и лауреатом государственных премий России в области литературы, искусства и гуманитарной деятельности.