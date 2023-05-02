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НовостиПолитика2 мая 2023 11:27

Путин наградил дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Худрук Мариинки награжден за большой вклад в развитие культуры и искусства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин наградил дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Путин наградил дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Гергиева Валерия Абисаловича», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, во вторник, 2 мая, художественный руководитель директор Мариинского театра отмечает юбилей – ему исполнилось 70 лет.

Валерий Гергиев в 1972 году окончил училище искусств (сегодня Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева) по классу фортепиано, в 1977 году – Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1988 году он был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996 году стал его художественным руководителем. Дирижер является народным артистом России и лауреатом государственных премий России в области литературы, искусства и гуманитарной деятельности.