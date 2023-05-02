В Госдуме предложили создать нацпроект «Народный автомобиль» с машинами за 500 тысяч рублей

Депутат Сергей Миронов предложил создать нацпроект «Народный автомобиль» с машинами за 500 тысяч рублей Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду», глава партийной фракции в Государственной думе РФ Сергей Миронов призвал создать национальный проект под названием «Народный автомобиль», по которому жители страну смогут купить машину за 500 тысяч рублей.

По мнению Миронова, в ближайшем будущем автомобиль в России может превратиться из средства передвижения в роскошь. Он считает, что стоимость машин в стране будет только расти.

«Если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту», – рассуждает парламентарий.

Для того, чтобы в России появился так называемый «народный автомобиль», нужно создать соответствующий национальный проект, считает Миронов. По его словам, стоимость машины в рамках нацпроекта по господдержке должна составить около 500 тысяч рублей, то есть автомобиль должен быть «доступным» для россиян.

Депутат также перечислил основные характеристики автомобиля, который будет продаваться с господдержкой. Это машина с бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра и мощностью 100-120 лошадиных сил. Автомобиль, по мнению Миронова, должен иметь ручную коробку передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, а также антиблокировочную систему, систему курсовой устойчивости и навигацию «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как ранее писал сайт KP.RU, за 2022 год продажи новых легковых машин в России сократились более чем в два раза. Наибольший провал на российском автомобильном рынке был зафиксирован в мае, а затем потихоньку началось восстановление. Так в ноябре рынок прибавил 19%, а в декабре — еще 10%. Отмечалось, что особенно заметно упали продажи автомобилей премиум-класса.

Напомним, ранее KP.RU публиковал результаты собственного опроса, согласно которому 80% россиян хотят, чтобы в стране появился доступный отечественный автомобиль. Половина из них считают, что такая машина должна стоить меньше полумиллиона рублей.