Шойгу: количество закупаемого в рамках ГОЗ вооружения увеличилось в семь раз Фото: Тимур ХАНОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России в семь раз выросло число закупаемого востребованного вооружения в рамках гособоронзаказа. А в 2,7 раза выросло количество закупки основных образцов. Показатели сравниваются с прошлым годом.

"По сравнению с началом прошлого года количество закупаемых основных образцов вооружения увеличилось в 2,7 раза, а особо востребованных - в семь раз", - отметил Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

При этом министр обороны уточнил, все этапы гособоронзаказа контролируются в круглосуточном режиме.

Кроме того, Шойгу объявил о серийном производстве некоторых новейших типов вооружения. В сжатые сроки к работе приступила корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Также на совещании министр обороны сообщил, что потери ВСУ за апрель 2023 года превысили 15 тысяч человек.