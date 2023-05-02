Хуснуллин рассказал о темпах восстановления жилья в новых регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в I квартале текущего года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях было введено и восстановлено свыше 460 тысяч квадратных метров жилья.

Хуснуллин также сообщил, что все объекты Мариуполя в текущем году будут подключены к отоплению по полноценной схеме. «Могу сказать хорошие новости. В этом году мы полностью беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу», - заявил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 апреля, Хуснуллин рассказал о том, что по поручению президента России Владимира Путина посетил новые российские регионы, где осмотрел объекты. Как писал сайт KP.RU, вице-премьер тогда отметил, что Артемовск сильно поврежден, однако восстановить его можно.

Хуснуллин отметил, что подобный опыт восстановления у России уже есть, добавив, что как только «оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать». В пример вице-премьер привел Дом культуры, расположенный недалеко от администрации города, которая была разрушена украинскими войсками при отступлении.