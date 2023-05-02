Песков считает, что ничего хорошего двусторонние отношения Москвы и Варшавы не ждет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношениях между Россией и Польшей не будет ничего хорошего, поскольку умы польских властей захватили русофобские настроения, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. А польские власти, по всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией, и возможности делать какие-то более-менее продуманные действия», – заявил он журналистам.

Действия Варшавы не могут оставаться без последствий, добавил пресс-секретарь президента России.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу. Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве покинуть здание.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к разрыву дипломатических отношений с Польшей.