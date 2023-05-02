В Петербурге суд частично прекратил уголовное преследование бизнесмена Израйлита

Валерий Израйлит. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд частично прекратил уголовное дело бизнесмена Валерия Израйлита. Его обвиняли в мошенничестве и отмывании денег преступным путем, однако, как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, у дела истек срок давности.

В ведомстве уточнили, что подсудимый ходатайствовал о прекращении обвинительного производства, поскольку у дела истекли сроки давности. Служители Фемиды удовлетворили просьбу Израйлита. Производство по уголовному делу подсудимого прекращено.

При этом, в отношении бизнесмена остается в силе еще одно уголовное дело. Производство по нему продолжается. Оно касается перевода денежных средств с использованием поддельных документов.

Напомним, Израйлит был задержан сотрудниками ФСБ в 2016 году. Следствие гласило, что бизнесмен позитив деньги, которые предназначались для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области.