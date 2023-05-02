Александр Васильев назвал скончавшегося Юдашкина самородком и "дизайнером-самоучкой" Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Не успел модный мир оплакать кончину Вячеслава Зайцева, как новый удар. Трагичная гибель кутюрье стала ударом для многих.

Последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Рак почки давно вышел за пределы органа, метастазы расползлись по всему телу и достигли головного мозга.

Источник Известий, подтвердил, что прогрессирующий рак стал причиной трагедии. При этом, последнее время врачи наблюдали отрицательную динамику в лучевой терапии. Новые очаги не переставали появляться.

Историк моды, искусствовед, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, как и многие другие, не может поверить в реальность происходящего.

- Два мэтра моды ушли, один за другим. Я остался единственным патриархом российской моды. Приемников у этих людей нет, — отметил он в беседе с «360».

Александр Васильев напомнил, что творчество Юдашкина было ориентировано на Запад. Его показы проходили в Париже, Милане, Нью-Йорке.

Он улавливал веяние времени, но при этом никогда не забывал о женственности, утонченности.

- Он творил для молодых, всегда творил для очень стройных, всегда творил для очень богатых и очень женственных, — подчеркнул Александр Васильев.

Позже, беседуя с RT, Александр Васильев отметил, что Юдашкин был "дизайнер-самоучка"

- Он начинал как парикмахер в Доме моды другого мэтра, недавно скончавшегося Вячеслава Михайловича Зайцева. Несколько раз он заменял меня в программе «Модный приговор» в качестве судьи. Это был очень ласковый, вкрадчивый, обаятельнейший человек. И имя его, конечно, не погибнет, так как его дело будет продолжать дочка, - заключил он.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» выразила соболезнования семье модельера.

- Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие. Искренние соболезнования семье, близким и, конечно, почитателям его таланта, - сказала парламентарий.