Песков заявил о росте вовлеченности Германии в конфликт на Украине Фото: REUTERS

Вовлеченность Германии в конфликт на Украине растет с каждым днем, и это должно быть учтено канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российским регионом. С каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в конфликт увеличивается. Безусловно, канцлер должен из этого исходит», – сказал он журналистам.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территории России. Вместе с поддержкой Украины необходимо не допускать эскалации конфликта между Россией и странами НАТО, отметил политик.

Как писал сайт KP.RU, немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда.