Мишустин подписал постановление о бесплатном переобучении участников спецоперации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатное переобучение. Соответствующее постановление подписано председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как отмечается на сайте кабинета министров, решение распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении боевых задач. Обучение будет организовано Институтом развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Томским госууниверситетом. Затраты на переобучение компенсирует правительство РФ.

В сообщении уточняется, что субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство участников СВО, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Для ее получения работодатель должен будет обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

Как писал сайт KP.RU, дети военнослужащих-участников спецоперации на Украине смогут бесплатно учиться в РАНХиГС.