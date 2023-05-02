Песков: российские спецслужбы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на 9 мая

Песков сообщил, что спецслужбы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские спецслужбы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на 9 мая.

“Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности”, – ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле вероятным проведение диверсий во время праздника. Также он отметил, что в данном вопросе “ведётся очень сложная, напряженная работа”.

О том что Кремль принимает усиленные меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая Дмитрий Песков сообщал и ранее. Также по его словам, каких-либо изменений в программе проведения парада Победы в Москве не предвидится.

Напомним, в 2023 году в столице состоится множество приуроченных к 9 мая мероприятий, самым главным из которых станет, конечно же, парад на Красной площади. Сайт KP.RU подготовил для читателей афишу праздника, а также рассказал, как принять участие в бессмертном полку в этом году.