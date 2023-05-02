Путин: власти будут последовательно решать все вопросы для возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

Путин заявил. что власти будут последовательно решать все вопросы для возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, перед церемонией ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе заявил, что власти страны будут последовательно и системно решать все вопросы для того, чтобы жизнь в новых регионах вернулась в нормальное русло.

Глава государства напомнил, что новых регионах РФ строятся и ремонтируются дороги, жилые дома, здания образования, медицины и энергетики, ведутся работы по восстановлению промышленного и сельскохозяйственного производства.

«Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил высокий темп восстановительный работ и их «зримые результаты» в новых субъектах РФ. Он также поблагодарил всех, кто помогает новым регионам. В то же время, по мнению главы государства, впереди еще много работы «для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства» Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ осенью 2022 года. Такое решение одобрили абсолютное большинство жителей этих регионов в рамках референдумов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале апреля Путин поставил задачу как можно скорее ввести новые регионы РФ в единое правовое пространство страны.