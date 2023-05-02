В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУВД Запорожской области Фото: Виктор Гусейнов

В Мелитополе на заместителя начальника ГУВД Запорожской области совершено покушение, сообщает Следственный комитет России.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, самодельное взрывное устройство было заложено у ворот жилого дома замначальника ГУВД региона. Злоумышленники привели его в действие, когда пострадавший открыл ворота, направляясь на работу. Он получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело. С места покушения изъяты фрагменты взрывчатки, назначены судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в Мелитополе прогремел взрыв у подъезда жилого дома - сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва пострадал один человек, его пришлось госпитализировать.

Напомним, в начале декабря 2022 в Мелитополе совершили покушение на замглавы города Николая Волыка. Злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство, когда чиновник выходил из подъезда дома, в котором проживает.