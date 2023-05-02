Отец бойца СВО из КуZбасса: «Желаю своему сыну и его сослуживцам победы, и чтобы все они живы были»

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Военнослужащие из Кемеровской области, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, в преддверии Дня Победы пообщались с родными и близкими.

«Мы вместе провожали каждого мобилизованного из нашего региона в зону СВО. Я благодарил их за то, что они приняли настоящее мужское решение – защищать Родину. Сейчас весь КуZбасс ждет скорейшего возвращения земляков домой с победой, мы всецело их поддерживаем. Отсюда постоянно уходят гуманитарные грузы в зону СВО, каждый кузбассовец вносит вклад в общее дело, приближая новый День Победы», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Телемост был организован в тыловой зоне проведения СВО. Военнослужащие-мотострелки пообщались со своими семьями. Близкие передали защитникам Отечества теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой.

«Я рад, что появилась такая возможность увидеться и пообщаться. Желаю своему сыну и его сослуживцам победы, и чтобы все они живы были», — сказал отец одного из бойцов.