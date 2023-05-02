Минобороны: российские военные за сутки уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25 Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что за прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено три украинских самолета: два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», - заявил Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки были сбиты восемь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.

Напомним, Минобороны России также проинформировало, что за сутки российские военные уничтожили до 290 украинских солдат.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России 1 мая сообщило, что ракетные войска РФ, а также артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.