Волочкова вспомнила о нарядах от Юдашкина: «Говорили: «Уберите эту красивую балерину со сцены» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая не стало Валентина Юдашкина. Он скончался в возрасте 59 лет, умер в больнице, куда попал с обострением из-за онкологии.

Со страшным недугом модельер боролся с 2015 года. Сначала был рак почки, затем по всему организму распространились метастазы. Они дошли до головного мозга и, скорее всего, это стало финальной точкой.

Окружение модельера вспоминает о нем и соболезнует родным. Российская балерина Анастасия Волочкова одна из тех, кому удалось поработать с модельером. В свое время он придумал для нее много костюмов и сценических образов.

- Редко доводилось надевать платья настолько известных кутюрье. Я счастлива, что была знакомы с таким великим человеком, - говорит балерина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Часто наряды от Валентина Юдашкина становились предметом завести коллег, что доставляло немало проблем Волочковой.

- Когда приезжала Сара Брайтман в Большой театр с концертом, я со своим соведущим вышла на сцену в костюме Юдашкина. Она попросила у организаторов: «Уберите эту красивую балерину со сцены», - отметила Анастасия Волочкова.

Создание нарядов никогда не было простым.

- Мы с ним часто бурно обсуждали концепцию, порой ругались, - вспоминала Волочкова.