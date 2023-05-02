Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ из-за захвата школы в Варшаве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски во вторник, 2 мая, был вызван в министерство иностранных дел России на фоне захвата российской школы в Варшаве.

Как пишет ТАСС, Щлядевски находился в здании МИД РФ порядка 20 минут, после чего покинул дипломатическое ведомство. От комментариев для прессы временный поверенный воздержался.

Напомним, ранее посольство РФ в Варшаве передало в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом здания российской школы в польской столице.

Как ранее писал сайт KP.RU, 29 апреля власти Варшавы в сопровождении сотрудников полиции и в присутствии дипломатов РФ взломали калитку и заблокировали вход в школу при российском посольстве в столице Польши.

В свою очередь, в российском дипведомстве подчеркнули, что реакция Москвы на такие действие будет жесткой, назвав захват учебного заведения вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, а также посягательством на дипломатическую недвижимость в Польше.