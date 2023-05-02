ФСБ задержала подозреваемых в покушении на замначальника УВД Мелитополя Мищенко Фото: Архив "КП"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали диверсантов, подозреваемых в покушении на заместителя начальника УВД Мелитополя Запорожской области Александра Мищенко.

Как рассказали журналистам в ФСБ, в состав диверсионной группы входили гражданин Украины и два гражданина России. Злоумышленники были задержаны по горячим следам, отметили в ведомстве. Там также уточнили, что диверсанты хотели совершить теракт в майские праздники для «дестабилизации работы органов власти региона и устрашения жителей области».

Напомним, покушение на Мищенко было совершено в прошлый четверг, 27 апреля. Полицейский ранее получал угрозы от украинских силовиков.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 2 мая, в Мелитополе было сорвешено покушение на заместителя начальника ГУВД Запорожской области. Самодельное взрывное устройство было заложено у ворот его дома. Злоумышленники привели его в действие, когда пострадавший открыл ворота, направляясь на работу. Он получил травмы и был госпитализирован.