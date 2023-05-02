МИД России выразил протест временному поверенному Польши после захвата школы при посольстве РФ в Варшаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Польши в РФ Яцеку Щлядевскому в связи с захватом школы при российском посольстве в Варшаве.

«Выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше. Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу», – сказано на сайте ведомства.

Российская сторона также заявила, что действия польских властей стали очередным звеном в проводимой Варшавой политике, направленной на попытки досадить РФ и разрушить до основания отношения между странами. Как напомнили в МИД, в Польше планомерно уничтожалось советское мемориальное наследие и фальсифицировалась история Второй мировой войны.

Ведомство пообещало дать ответ на действия Варшавы в ближайшее время. Вместе с тем российский МИД признал, что польское руководство вряд ли проявит благоразумие.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу. Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве покинуть здание.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к разрыву дипломатических отношений с Польшей.