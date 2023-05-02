Путин по видеосвязи принял участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе. Как отметил российский лидер, возобновление движения трамваев стало важным событием для жителей города.

«Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Это только малая толика, потому что в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», – приводит его словам «КП – Донецк».

Глава государства также напомнил об активной работе по восстановлению инфраструктуры в других населенных пунктах Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Путин отметил, что там строятся и ремонтируются дороги, объекты образования, здравоохранения и энергетики, а также налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года президент России посетил Мариуполь, объехав за рулем автомобиля несколько районов города.