Мэр Тбилиси Каладзе сравнил с харакири возможные санкции Грузии против России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе Фото: REUTERS

Принятие Грузией санкций в отношении России было бы равнозначно харакири, считает мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Кахабер Каладзе.

«Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что этим мы навредим России? Мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», – заявил политик в беседе с журналистами.

Каладзе напомнил об опыте конфликта 2008 года, который, по его словам, нанес большой ущерб Грузии. Власти республики должны думать, прежде всего, об обеспечении мира, стабильности и экономического роста страны, добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил введение антироссийских санкций, отметив, что к принятию каких-либо решений нужно подходить с большей ответственностью.

Между тем Грузии не выдали статус кандидата в члены Евросоюза из-за отказа вводить санкции против России.