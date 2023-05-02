Невролог Парфенов заявил, что российские врачи путают болезнь Альцгеймера с другим недугом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов в беседе с «Газета.Ru» заявил, что на сегодняшний день бушует так называемая эпидемия болезни Альцгеймера, однако в России такой диагноз ставится редко. По его словам, все это связано с неправильной постановкой диагноза, а причиной слабоумия зачастую считают сосуды.

«Просто российские врачи плохо знают это заболевание, правильный диагноз ставится редко. Обычно психиатры ставят этот диагноз, но уже на самой последней стадии, когда человек слабоумен и речь идет о его дееспособности», - заявил эксперт.

Парфенов отмтеил, что в 2022 году неврологами зарегистрировано менее чем в 10 тысяч случаев данной болезни, однако, как он отмтеил, по разным подсчетам, можно говорить о полутора миллионах таких пациентов.

Специалист уточнил, что чаще всего вместо болезни Альцгеймера пациентам с начинающимся слабоумием ставят диагноз «сосудистая патология мозга».

«Думают, что слабоумие от сосудов, - от атеросклероза, гипертонии. Да это тоже факторы, но они неглавные. «Сосуды» являются причиной примерно в 15-20% случаев слабоумия. Чтобы поставить диагноз «сосудистая деменция» нужно обязательно делать МРТ головы», - заявил он.

Ранее эксперты из Национального института старения США назвали первые признаки начала болезни Альцгеймера. Как сообщал «Пятый канал», сообщалось, что кроме нарушения памяти, на развитие заболевания могут указывать ухудшения зрения, затрудненная ориентация в пространстве, а также проблемы с логическим мышлением.

Врач Екатерина Серебрякова назвала способы снизить риск развития болезни Альцгеймера. Как сообщал телеканал «360», эксперт указала на необходимость заниматься спортом и следить за своим питанием.