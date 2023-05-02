Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Запорожье Фото: REUTERS

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во вторник, 2 мая, в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, прогремело три мощных взрыва.

Рогов уточнил, что взрывы были слышны в разных частях города, всего их было три. Причем, один из них, по данным общественника, был очень мощным и прозвучал в районе Запорожского абразивного комбината, где после этого был виден черный дым.

Рогов добавил, что, предварительно, еще два взрыва являются последствием «неудачной работы» средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, 1 мая Рогов заявил, что власти Киева завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области. Всего были переброшены три бригады. По его данным, к концу этой недели на линию фронта также должны прибыть еще три бригады.