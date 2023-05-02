Армия и СБР Судана согласились на недельное перемирие

Армия Судана и СБР страны договорились о недельном перемирии Фото: REUTERS

Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан договорился с главой Сил быстрого реагирования страны Мухаммедом Хамдан Дагло об установлении перемирия с 4 по 11 мая. Ранее в Судане уже было объявлено перемирие, однако стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.

“Председатель Суверенного совета и главнокомандующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на перемирие сроком семь дней с 4 по 11 мая”, – заявили в МИД страны.

Напомним, конфликт между армией и силами быстрого реагирования Судана возник в середине апреля после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР. Недавно Минобороны РФ эвакуировало из страны сотрудников российской дипмиссии, представительств Минобороны России и членов их семей, а также граждан РФ, стран СНГ и нескольких дружественных иностранных государств.

Сайт KP.RU рассказывал о том, какой “ад” происходит на фоне военных столкновений двух силовых ведомств Судана. Десятки тысяч людей пытаются всеми правдами и неправдами покинуть страну из-за того, что для простых людей становится все труднее даже достать продовольствие, а в столице и других городах отключено электричество и закрыты многие больницы.