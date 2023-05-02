Основатель сети «Кораблик» Алексей Зуев приобрел 29,9% уставного капитала «Детского мира»

Основатель сети «Кораблик» приобрел 29,9% уставного капитала «Детского мира» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консорциум инвесторов, который возглавляет основатель сети детских магазинов «Кораблик» Алексей Зуев, приобрел 29,9% ритейлера «Детский мир», свои доли в нем продали бывшие члены совета директоров Павел Грачев и Михаил Стискин. Об этом во вторник, 2 мая, проинформировал пресс-центр «Детского мира».

«А. Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеют 29,9% уставного капитала «Детского мира». П. Грачев и М. Стискин больше не имеют экономического интереса в компании, будь то прямо или косвенно», - сказано в заявлении ритейлера.

Добавляется также, что ранее Грачев и Стискин покинули совет директоров компании.

В свою очередь, Зуев отметил значимость ритейлера для отрасли детских товаров РФ, добавив, что полностью разделяет «направленность на органический рост» и поддерживает «проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес».

«Детский мир» занимает лидирующие позиции на рынке детских товаров в России и Казахстане.

Напомним, ранее сайт KP.RU рассказывал о том, кто из российских бизнесменов купил уходящие из РФ компании.