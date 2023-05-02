Бобра пришлось ловить спасателям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курьезная, но, тем не менее, опасная ситуация произошла в Уфе 1 мая. Местные жители обнаружили у себя на приусадебном участке бобра. Животное было не в духе, и явно не собиралось покидать частную территорию. Горожане решили не рисковать и вызвали на место спасателей.

Портал «Mkset.ru» сообщает, история закончилась благополучно как для людей, так и для бобра. Грызуна успешно отловили сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. После этого его аккуратно перевезли к ближайшему водоему и отпустили на волю. Остается неизвестным, чем же так привлек животное приусадебный участок.

Появление диких животных на улицах городов в Башкирии – история вполне привычная. В конце марта по Нефтекамску разгуливала парочка молодых лосей. Видимо, сохатые заплутали и забрели в город. В Межгорье ситуация еще серьезнее – там к местным помойкам летом подбираются медведи. Делом в том, что этот закрытый город находится прямо на территории национального парка «Башкирия» и окружен лесами. Таким образом, это люди живут рядом с дикими животными, а не наоборот. Примечательно, что звери не доставляют местным жителям серьезных хлопот.