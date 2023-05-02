"Устаревшие машины": власти Италии оправдались за передачу Киеву сломанных гаубиц

Италия отправила Украине 20 неисправных гаубиц Фото: REUTERS

Издание Il fatto Quotiiano сообщило, что власти Италии отказываются признавать ответственность за передачу Украине сломанных гаубиц M109L в рамках военной помощи НАТО. Отправленные САУ были предварительно переданы в США, но не были должным образом восстановлены.

“Это устаревшие машины, которые в Италии не использовались. Именно по этой причине перед отправкой они были переданы американской компании для технического обслуживания, чтобы вернуть их в рабочее состояние”, – пишет издание со ссылкой на источник в Минобороны Италии.

Ранее украинские власти сообщили, что ни одна из 20 переданных Киеву Италией самоходных артиллерийских установок (САУ) не была готова к бою.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Запада не изменит ход и итоги спецоперации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что поставки западного оружия Киеву делают союзников Украины прямыми участниками конфликта, который без военной поддержки Зеленского уже давно бы закончился.