Экс-советник Пентагона Макгрегор: российская авиация уничтожила ключевых кадровых офицеров ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что российская авиация уничтожила ключевых кадровых офицеров Вооруженных сил Украины.

По его данным, Вооруженные силы РФ нанесли удар по штаб-квартирам девяти украинских бригад. Это привело к тому, что были ликвидированы тысячи военных. Макгрегор отметил, что в результате уничтожены и ключевые кадровые офицеры, которые были крайне необходимы Киеву, так как обладали соответствующими компетенциями.

Кроме того, по информации бывшего главы Пентагона, поражены и стратегические военные объекты.

«Наиболее важной целью была железнодорожная станция в Краматорске. Там украинцы скопили 200 тонн боеприпасов. Этот склад с оружием исчез. ВСУ также лишились от 20 до 40 боевых машин», - подчеркнул Макгрегор.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Краматорске, в результате чего был уничтожен вагон с боеприпасами для украинской армии.

Напомним, в Минобороны РФ также ранее заявили, что в ночь на понедельник, 1 мая, российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как следствие, была нарушена работа предприятий, выпускающих военную технику, а также вооружение и боеприпасы для ВСУ.