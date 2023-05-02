Патрушев заявил, что по заказу Госдепа и Пентагона в США создано "руководство по расколу России"

Для американских элит создали руководство по расколу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что для американской элиты создали “руководство по расколу России”. По его словам, авторы данного руководства делают ставку на создание и поддержание нестабильности в сопредельных с Россией странах, а также на информационную войну и поддержку “пятой колонны”.

“Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США, под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России", – заявил Патрушев.

По его словам, Запад пытается подорвать внутренние единство в России навязыванием гендерного многообразия и исторического ревизионизма, а также внушением россиянам чувства неполноценности.

Схожее мнение недавно высказал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Запад использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией, а конфликт на Украине является лишь прикрытием этой борьбы. Лавров считает, что Запад всеми силами пытается избежать любых поползновений на его доминирование в мировом порядке, и стремится не допускать многополярного мироустройства.