Никас Сафронов объяснил, почему Юдашкин был "более Западным", чем Зайцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентин Юдашкин умер 2 мая. Почти восемь лет он боролся с онкологией и болезнь оказалась сильнее. Рак, распространившийся в почке, перекинулся на пищевод, а затем дал метастазы по всему организму, в том числе, в головной мозг.

За два дня до смерти ему стало хуже, модельера экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Теперь в окружении Валентина Юдашкина вспоминают, каким он был и признают, что для мира моды это большая утрата.

Народный художник Никас Сафронов был дружен с модельером. Его коллекции, говорит он, всегда напоминали средневековые Италию и Францию. А сам модельер славился своим мягким характером, он был спокойным и улыбчивым человеком. Несмотря на природную мягкость, в 1990-е кутюрье «вошел как новая волна».

- Он умел подать изысканно, тона были всегда мягкими, не резкими, не яркими, не крикливыми. Валя умел показать на подиуме нежность, - говорит NEWS.ru художник.

Те, кто знал Юдашкина не только с рабочей стороны, отмечают, что он был художником с большой буквы.

Юдашкин смог покорить не только Россию, но и Западные страны. Он активно применял в своей работе все последние достижения, следил за веяниями мировой моды.

- Кобзон его поддерживал, и Татьяна Михалкова. Он был более западный, если можно так выразиться, по сравнению с Зайцевым, - заключил художник.