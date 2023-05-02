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НовостиОбщество2 мая 2023 16:11

Никас Сафронов объяснил, почему Юдашкин был "более Западным", чем Зайцев

Художник рассказал, каким характером природа наделила модельера
Елена АКИМОВА
Никас Сафронов объяснил, почему Юдашкин был "более Западным", чем Зайцев

Никас Сафронов объяснил, почему Юдашкин был "более Западным", чем Зайцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентин Юдашкин умер 2 мая. Почти восемь лет он боролся с онкологией и болезнь оказалась сильнее. Рак, распространившийся в почке, перекинулся на пищевод, а затем дал метастазы по всему организму, в том числе, в головной мозг.

За два дня до смерти ему стало хуже, модельера экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Теперь в окружении Валентина Юдашкина вспоминают, каким он был и признают, что для мира моды это большая утрата.

Народный художник Никас Сафронов был дружен с модельером. Его коллекции, говорит он, всегда напоминали средневековые Италию и Францию. А сам модельер славился своим мягким характером, он был спокойным и улыбчивым человеком. Несмотря на природную мягкость, в 1990-е кутюрье «вошел как новая волна».

- Он умел подать изысканно, тона были всегда мягкими, не резкими, не яркими, не крикливыми. Валя умел показать на подиуме нежность, - говорит NEWS.ru художник.

Те, кто знал Юдашкина не только с рабочей стороны, отмечают, что он был художником с большой буквы.

Юдашкин смог покорить не только Россию, но и Западные страны. Он активно применял в своей работе все последние достижения, следил за веяниями мировой моды.

- Кобзон его поддерживал, и Татьяна Михалкова. Он был более западный, если можно так выразиться, по сравнению с Зайцевым, - заключил художник.