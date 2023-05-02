Патрушев заявил, что западные институты создают «безумные» теории для подрыва единства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев считает, что страны Запада пытаются подорвать единство России. Над этой задачей, по его словам, работают институты в США и Европе.

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности», - заявил Патрушев в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что страны США и Европы пытаются разрушить «основы общероссийской и национальной идентичности». Делают они, по мнению Патрушева, навязывая россиянам «чуждые нововведения», такие как «гендерное многообразии и исторический ревизионизм».

Секретарь Совбеза России заявил, что над этой задачей на Западе работают «целые институты», которые создают «самые безумные лженаучные теории».

По мнению Патрушева, России нужно жестко отстаивать свои национальные интересы, культуру и историю. Ведь, как считает секретарь Совбеза, пропаганда стран Запада «не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью», которые присущи россиянам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что главным условием побед и достижений России является единство народа. По мнению российского лидера, когда народ сплочен, ему нет равных.