2 мая исполнилось 9 лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Фото: Максим Войтенко/ТАСС

Посольство России в Вашингтоне напомнило о трагедии в Одессе в 2014 году и обвинило власти США в игнорировании попыток киевского режима скрыть правду и замести улики по делу о пожаре в Доме профсоюзов.

“Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. <...>. В Соединенных Штатах решили этого не заметить”, – отметили в телеграм-канале посольства.

2 мая 2023 года исполнилось девять лет с момента трагедии в одесском Доме профсоюзов. Именно этот день для многих стал переломным в восприятии того, что происходит на Украине. Сайт KP.RU напомнил, как украинские националисты согнали протестующих с Куликова поля и подожгли Дом профсоюзов, в котором они укрылись, а горящих, выпрыгивавших из окон людей добивали палками и стреляли в них.