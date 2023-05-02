В России предложили создать единый реестр коучей Фото: Анастасия Осипова

В России предложили создать реестр коучей. Это затруднит деятельность мошенников, которые наживаются на доверчивых гражданах.

Актуальность нововведения парламентарии объясняют тем, что в последнее время все чаще приходят жалобы на различного рода гуру и спикеров, которые просто берут деньги, а взамен «продают воздух».

Документ уже внесен вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым. Депутат предлагает создать единый реестр, в который будут включены все организаторы просветительской деятельности. Наличие такого ресурса позволит структурировать просветительскую деятельность в стране и обеспечить ее прозрачность, пишет "Абзац".

В свою очередь, граждане смогут проверить наставника, прежде чем отдать ему деньги за обучение.

В последнее время все чаще звучат обвинения в адрес создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Чтобы проходить ее тренинги, люди брали кредиты.