В России предложили создать единый реестр коучей
Фото: Анастасия Осипова
В России предложили создать реестр коучей. Это затруднит деятельность мошенников, которые наживаются на доверчивых гражданах.
Актуальность нововведения парламентарии объясняют тем, что в последнее время все чаще приходят жалобы на различного рода гуру и спикеров, которые просто берут деньги, а взамен «продают воздух».
Документ уже внесен вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым. Депутат предлагает создать единый реестр, в который будут включены все организаторы просветительской деятельности. Наличие такого ресурса позволит структурировать просветительскую деятельность в стране и обеспечить ее прозрачность, пишет "Абзац".
В свою очередь, граждане смогут проверить наставника, прежде чем отдать ему деньги за обучение.
В последнее время все чаще звучат обвинения в адрес создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Чтобы проходить ее тренинги, люди брали кредиты.