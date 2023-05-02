Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения нефти в Турции

В Турции открыли новое месторождение нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что недавно открытые месторождения нефти на юго-востоке страны имеют производительность около 100 тысяч баррелей в сутки.

"Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод", – сообщил глава Турции на предвыборном митинге.

Черное золото залегает на глубине более двух с половиной километров, а запасы хранилища оцениваются в десятки миллиардов долларов. Напомним, в конце прошлого года в Турции обнаружили другое месторождение нефти, с производительностью в полтора раза больше этого.

Также недавно в стране было обнаружено новое месторождение природного газа, однако Турция не отказалась от продолжения сотрудничества в газовой сфере с Россией. Сайт KP.RU рассказывал о масштабном проекте Москвы и Анкары по созданию замены “Северных потоков” в Турции, с помощью которого Россия сможет отправлять газ в Европу в обход санкционных ограничений.